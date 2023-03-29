Опасная мелкая рыба: Одна из них может проникнуть в задний проход при купании

16:55 2023-03-29

Не все рыбы равноценны для нас. Среди них есть и те, которые могут представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья человека.

Вид паразитических рыб из семейства тресковых, которые живут в Амазонке и других тропических реках Южной Америки.

Они имеют прозрачное тело с острыми зубами и крючками на жабрах.

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    Они проникают в тело животных или человека через отверстия (анус, уретру, влагалище) и закрепляются там, вызывая боль и инфекцию.

    Известно лишь несколько случаев случайного попадания кандиру в человеческое тело. Один из самых известных случаев произошел в начале 1900-х годов, когда бразильский врач по имени доктор Эдуардо Ладислао Холмберг утверждал, что извлек кандиру из уретры мужчины.

    Кандиру - маленькая, стройная рыбка, вырастающая в длину всего до нескольких сантиметров. У нее длинное, цилиндрическое тело, покрытое мелкими, перекрывающимися чешуйками, и заостренная и узкая голова.

    Как и многие другие рыбы-паразиты, кандиру имеет специализированный орган чувств, который позволяет ей находить и нацеливаться на свою жертву. В данном случае этот орган расположен на голове рыбы и чувствителен к потоку воды, выдыхаемой другими рыбами.