Растения, которые не скажут спасибо за подкормку золой

Зола - источник полезных веществ, являющийся подкормкой для многих культурных растений, но не для тех, что "уважают" кислую почву.

Подкармливать золой не рекомендуется такие растения, как редис, арбуз, щавель, голубику, клюкву, бруснику, азалии, камелии, рододендроны.

Также золу нельзя вносить в почву, когда наблюдается избыток калия, а это значит, что растения сбрасывают листву раньше времени, плоды приобретают горчинку или мякоть яблок, груш имеет бурый оттенок.

Щелочная почва - признак того, что золе здесь не место.

Переизбыток кальция также звоночек для того, что зола не нужна. Понять это можно по появлению белых пятен на листьях растений, гибели молодых побегов у помидоров, чрезмерному росту розеток листьев у растений.