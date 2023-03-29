Данилов: у ВСУ есть тысячи ударных дронов с дальностью полёта 3000 километров

29 марта лидер Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опубликовал новый пост в мессенджере Twitter, где публично сообщил, что украинские войска обладают тысячами беспилотных летательных аппаратов ударного характера. По данным Данилова, некоторые из этих дронов способны преодолевать расстояния в три тысячи километров.

По словам Данилова, в Украине был создан рой БПЛА "имени Матиса Руста", и именно на базе этого подразделения находятся дальнобойные ударные дроны ВСУ. Характерно, что ранее Алексей Данилов утверждал, что украинские инженеры модифицировали советские беспилотники "Стриж-141", ввиду чего они могут преодолевать более тысячи метров. Один из таких дронов накануне разбился в Тульской области.

Также Данилов сопроводил свой пост фотографией немца Руста, который в 1987 году на легкомоторном самолёте пролетел из Гамбурга в Хельсинки и Москву. Известно, 28 мая самолёт Матиаса Руста приземлился на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля.

Именно в эту дату в Советском Союзе отмечался День пограничных войск, что не помешало Русту пролететь более тысячи километров на территорией СССР, приземлившись в Москве. Позднее немец был арестован и приговорён советским судом к 4 годам лишения свободы, однако вышел из тюрьмы в 1988 году.

Вернувшись в Германию, Матиас Руст был лишён лицензии пилота, что не помешало ему войти в мировую историю, поскольку свой знаменитый полёт гражданин Германии совершил в возрасте восемнадцати лет.

Аналитики предполагают, что Алексей Данилов намекнул на способность украинских беспилотников беспрепятственно пересекать российские воздушные границы, долетев в том числе и до Москвы. Вместе с тем министр обороны России Сергей Шойгу недавно рассказал, что к концу года системы ПВО в Московской области будут модернизированы.