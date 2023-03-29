Резников: ВСУ начнут контрнаступление в апреле-мае на нескольких направлениях

29 марта новостное агентство ERR обнародовало интервью с главой Министерства обороны Алексеем Резниковым, в рамках которого военный чиновник сообщил, что грядущее украинское контрнаступление может быть начато сразу на нескольких направлениях, приоритетность которых ещё не выбрана.

По данным Резникова, направленность контрнаступательной операции ВСУ будет зависеть от множества причин, включая погодные условия. Политик подчёркивает, что в текущую весну земля на территории Украины является очень влажной, что не позволит военной технике национальной армии успешно продвигаться к позициям российских солдат.

Алексей Резников подчёркивает, что с учётом оптимальных метеорологических факторов контрнаступление вооружённых сил Украины должно стартовать в мае или апреле, и в нём будут участвовать немецкие танки Leopard 2, которые поставляются Киеву согласно указу канцлера Германии Олафа Шольца.

Накануне американская газета Politico также опубликовала сведения о том, что украинское контрнаступление будет начато в апреле-мае и будет направлено на Луганск и Запорожскую область. По мнению главы спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, данная контрнаступательная операция станет последней для Киева.

Также недавно издание WSJ обнародовало сведения о том, что украинское наступление окажется провальным из-за нехватки дальнобойных ракет и авиации у ВСУ.