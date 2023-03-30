Минобороны Украины: ВСУ планируют контрнаступление по разным направлениям

Алексей Резников, министр оборонного ведомства Украины, недавно побеседовал с западными журналистами.

В разговоре он отметил, что военное командование страны планирует наступать сразу по нескольким направлениям.

Где именно это произойдет, он не сообщал, сказал только, что все будет зависеть от конкретной ситуации на тот момент.

Также он сообщил, что в учет будут приняты погодные условия. Скорее всего действовать ВСУ начнут после того, как земля подсохнет и не будет слякоти и грязи.

Предположительно по срокам это будет апрель/май. В контрнаступлении будут задействованы танки "Леопарды" из Германии.