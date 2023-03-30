Залог богатого урожая ремодантной земляники

Богатый урожай земляники и клубники - мечта любого дачника.

Опытные любители покопаться в земле утверждают, что для того чтобы добиться желаемого, нужно следовать ряду правил.

Первое над чем следует подумать - это выбор подходящего сорта растения. Ремодантная земляника сортов "Барон Солемахер", "Белоснежка", "Вима Рина", "Золотинка", "Душистое лукошко", "Гирлянда" - то, что нужно.

Вторым правилом для получения щедрого урожая является регулярный полив. В жару нужно это делать 1 раз в 3 дня, в прохладные дни - 1 раз в неделю.

Мульча в виде соломы, хвойный или агроволокна - то, за что ягода скажет "спасибо".

Своевременное внесение подкормки (1 раз в 10-12 дней) - еще один секрет получения хорошего урожая земляники. Защиту от болезней и вредителей также никто не отменял.

У ремодантных сортов нельзя скашивать листья под ноль.