Лопух - друг или враг дачника

Кроты, крысы, мыши, землеройки не страшны, если репейник присутствует на огороде. Зацепившись за корзинку лопуха, животным сложно вырваться из такого "капкана".

"Раненных" особей после не принимают "свои", не хотят заводить с ними потомство, прогоняют.

Опытные дачники помечают пучок "липучек" лопуха в норы кротов с обеих сторон, из которых зверь уже не выберется.

Растение также помогает во многих делах по хозяйству. К примеру, служит от защиты грызунов в доме, а также природным утеплителем, если корзинки растения загнать под плинтус.