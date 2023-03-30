Минобороны КНР: Китай готов укреплять сотрудничество с армией России

30 марта официальный представитель Министерства обороны Китайской Народной республики Тань Кэфэй провёл ведомственный брифинг, на полях которого публично заявил, что войска Китая готовы к тесному сотрудничеству с российскими военными. По словам Кэфэя, войска КНР и России могут тесно взаимодействовать для выполнения соглашений между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Тань Кэфэй отмечает, что странам коллективного Запада не следует рассматривать российско-китайские отношения как военно-политический союз, специфика которых характерна для ментальности эпохи холодной войны, поскольку Москва и Вашингтон не присоединяются к неким блокам наподобие НАТО.

Военный чиновник подчёркивает, что национальные армии Китая и Российской Федерации в состоянии защищать правосудие во всём мире, поддерживая концепцию глобальной справедливости для недопущения угнетения менее сильных государств. При этом Кэфэй напомнил, что об этом договорились Владимир Путин и Си Цзиньпин во время недавнего визита последнего в Москву.

Характерно, что по итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин дали совместную пресс-конференцию, в рамках которой выразили свою готовность к укреплению партнёрских взаимоотношений между Россией и КНР, поскольку эти государства являются самыми приоритетными союзниками друг для друга.

Кроме того, Си Цзиньпин и Владимир Путин выразили уверенность в том, что отношения между РФ и Китаем являются выдающимся примером взаимодействия сверхдержав.