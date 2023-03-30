Станиславов: Россия внесла Венгрию в список недружественных стран

30 марта посол Российской Федерации в Будапеште Евгений Станиславов пообщался с представителями прессы, рассказав им, что Венгрия была включена в российский список недружественных стран. Станиславов признаёт, что будапештская администрация выбрала рациональную позицию сдержанного прагматизма, пытаясь сотрудничать как с Россией, так и с Западом.

При этом Евгений Станиславов подчёркивает, что правительство Венгрии подписалось под всеми санкционными пакетами западных стран в отношении Москвы, ввиду чего Будапешт взял на себя безапелляционное обязательство неукоснительно следовать любым антироссийским санкциям.

Пр мнению посла, данное обстоятельство делает включение Венгрии в перечень недружественных для России стран легитимным, ввиду чего администрация Москвы оставляет за собой законное право по применению контрмер в отношении администрации Будапешта, решившего осуществлять антироссийскую политику.

В то же время Станиславов рассказал, что представители Кремля до сих пор оптимистично настроены в отношении российско-венгерского сотрудничества и не намерены его прекращать невзирая на решение Венгрии следовать санкциям коллективного Запада в отношении официальной Москвы.

Также Евгений Станиславов подчеркнул, что Россия готова содействовать Венгрии в обеспечении соблюдения прав национальных меньшинств на территории Украины и в частность в Закарпатье.