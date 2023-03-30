По словам Лаврова, которые прозвучали на пресс-конференции, Россия будет делать все, чтобы не дать национальным расследованиям взрывов на газопроводах «Северный поток» скрыть результаты. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что следующие действия российских властей будут направлены на то, чтобы не давать этим национальным расследованиям и тем, кто клятвенно заявлял, что этого будет достаточно для установления истины, «соскочить с крючка».

До настоящего времени официальной информации о предполагаемых виновниках диверсий на «Северных потоках» опубликовано не было несмотря на то, что расследование ведется уже почти полгода. Что касается результатов резонансного независимого расследования, которое провел известный журналист Херш, то по их результатам делается очевидный вывод о том, что организаторами и исполнителями диверсий являются американские спецслужбы, взорвавшие газопроводы по команде высшего руководства США, включая президента Байдена.