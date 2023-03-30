Вольф: поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном приведут к эскалации конфликта

Об этом американский экономист написал в своём официальном аккаунте Twitter.

«Британские боеприпасы с обедненным ураном для Украины – позорный шаг к эскалации боевых действий от проигрывающего правительства старой империи. Отчаянный поступок, оставляющий наихудшее историческое наследие», — говорится в публикации Вольфа.

Ранее заместитель главы Министерства обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст киевскому режиму боеприпасы с обеднённым ураном, которые способны заражать местность и вызывать онкологические заболевания.