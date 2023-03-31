Блинкен обратился к гражданам США, призывая срочно уехать из России

Такой призыв государственного секретаря США Энтони Блинкена прозвучал после того, как в Москве за шпионаж был взят под стражу журналист издания Wall Street Journal Эван Гершкович.
Информация об этом поступила от РИА Новости 30 марта.
Из обращения Энтони Блинкена:
Наивысшим приоритетом госдепартамента является безопасность граждан США за рубежом. Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности, которая грозит гражданам США на территории России.
Ранее суд Москвы в Лефортово взял под арест сроком на 2 месяца до 29 мая Эвана Гершковича, обозревателя The Wall Street Journal. Журналиста обвинили в шпионаже.
Представители прессы на суде не присутствовали.