Блинкен обратился к гражданам США, призывая срочно уехать из России

Такой призыв государственного секретаря США Энтони Блинкена прозвучал после того, как в Москве за шпионаж был взят под стражу журналист издания Wall Street Journal Эван Гершкович.

Информация об этом поступила от РИА Новости 30 марта.

Из обращения Энтони Блинкена:

Наивысшим приоритетом госдепартамента является безопасность граждан США за рубежом. Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности, которая грозит гражданам США на территории России.

Ранее суд Москвы в Лефортово взял под арест сроком на 2 месяца до 29 мая Эвана Гершковича, обозревателя The Wall Street Journal. Журналиста обвинили в шпионаже.

Представители прессы на суде не присутствовали.