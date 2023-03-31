Лукашенко: мой век заканчивается, Конституцию под себя делать не буду, мои дети президентами не будут

Как заявил белорусский лидер, он не собирался и не собирается «подгонять» под себя Конституцию страны, так как его век заканчивается. Александр Лукашенко заявил: «Это вы решите, кто будет вашим президентом. Но вам сразу говорю, что я наелся. Вы решите — и прекратите об этом сегодня говорить».

Также президент Беларуси призвал прекратить тему о его преемниках, заявив, что его дети президентами не будут. Белорусский лидер по этому поводу заявил: «Я не видел этой жизни, кроме своей Беларуси. Надо прекратить всякие разговоры о наследственности, о преемственности: мои дети президентами не будут. Вы должны это помнить, не обсасывать и не говорить на эту тему».

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что, пока он жив, то вместе с соратниками своих завоеваний никому не отдаст.