Лукашенко: Россия была вынуждена включить Крым в свой состав

По мнению Александра Лукашенко, из-за политики Запада на Украине Российская Федерация была вынуждена пойти на чрезвычайные меры по включению Крыма в состав России.

Президент Беларуси заявил: «В то время главным внешнеполитическим трендом Украины после государственного переворота стало вступление в НАТО и предложение Североатлантическому альянсу разместить его военные базы на территории Украины. Делалось это аккуратно — под видом тренировочных центров. Учитывая чрезвычайную угрозу безопасности, Российская Федерация вынуждена была пойти на чрезвычайные меры, включив в состав России Крым, без единого выстрела. Что там произошло и почему «героически» тогда украинцы не защищали свой родной край — в будущем придется разобраться.

По словам белорусского лидера, именно с того времени на Украине и начался отсчет того, что происходит до сих пор. В первую очередь, отметил Александр Лукашенко, это чехарда во власти, непомерная коррупция, нищета большей части населения, национализм с элементами фашизма, а также уничтожение всего того, что связано с советскими временами.