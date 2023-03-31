Подоляк отклонил предложении Лукашенко о перемирии в Украине

Михаил Подоляк высказался о предложении президента Беларуси Александра Лукашенко о перемирии в Украине, которое он озвучил во время послания народу и парламенту.

По словам советника& главы офиса президента Украины, любое прекращение огня будет означать, что Россия останется на завоеванных территориях.

Также он добавил, что Украина имеет полное право на любые перемещения военной техники по своей территории и назвал заявление президента Беларуси "комичным".

"Еще раз по пунктам. Любое прекращение огня будет означать право РФ оставаться на оккупированных территориях. Это совершенно недопустимо. Украина имеет право перемещать войска и технику по своей территории так, как считает нужным. Странные "миротворцы" выглядят комично", — написал он.

Напомним, что глава белорусского государства во время своего выступления призвал стороны украинского конфликта немедленно сложить оружие и прекратить огонь.