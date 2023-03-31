Бывалый огородник рассказал, как помочь рассаде легко перенести пикировку

Чтобы пикировка прошла безболезненно и растение быстрее прижилось на новом месте, нужно выполнить ряд действий.

Подкормка

После процедуры нужна подкормка, которая поможет построить новые клеточные ткани и будет нормализовать газообмен. Это значит, растению нужен фосфор. Он помогает при невозможности создать благоприятные условия для рассады. Особенно при сухом воздухе или высоких температурах. Можно взять монокалий фосфат, он содержит до 50% фосфора. На литр воды разводим 2 г состава.

Помощь корням

Чтобы корни росли быстрее и гуще, нужно их простимулировать. Например, янтарной кислотой. Можно совместить с подкормкой фосфором. В литре воды разводим 1 г кислоты. Раствор вносим в прикорневую зону.

Стимулируем рост

Чтобы активировать рост, остановившийся после пикировки, применяем Эпин. Он является антистрессовым средством и улучшает процесс роста. Используется в виде опрыскиваний.