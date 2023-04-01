Илон Маск предупредил США о грядущей расплате

Такое заявление он сделал после публикации Reuters об исчерпании резервов основного целевого фонда системы социального обеспечения.

По информации агентства, средства фонда будут исчерпаны уже в нынешнем году, на год раньше, чем планировалось.

Маск назвал опережающим индикатором в этом плане Японию, где рождаемость снизилась ниже 800 тысяч человек впервые с 1899 года.

В 2017 году в Японии был опубликован прогноз, согласно которому страна должна была достичь такого уровня рождаемости только в 2030 году.