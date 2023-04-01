ВСУ сформировали восемь бригад «Гвардии наступления» для захвата Крыма

Руководитель Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о том, что в стране сформированы восемь бригад "Гвардии наступления", которые в дальнейшем будут направлены для захвата территории Крымского полуострова.

Ранее Клименко утверждал, что эта гвардия будет включать в себя 6 внутренних подразделений МВД. Также киевское руководство создало бригаду "Стальная граница", в которую вошли войска пограничной службы, и штурмовую группу "Ярость".

Все эти ресурсы, по словам главы украинского МИД, будут задействованы при наступлении на Крым, которое ранее министр обороны Алексей Резников анонсировал на "апрель-май".