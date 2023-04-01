Клименко: ВСУ создали 8 бригад «Гвардии наступления» для захвата Крыма и Донбасса

Утром 1 апреля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко поучаствовал в общенациональном телемарафоне, где публично заявил, что украинские Вооружённые силы сформировали восемь бригад специального назначения, которые получили неформальное наименование "Гвардия наступления".

По данным Клименко, эти бригады будут задействованы в контрнаступательной операции Киева, целью которой является установление силового контроля над территориями крымского полуострова, а также Донецкой и Луганской Народных республик, официально вошедших в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в данных регионах.

Игорь Клименко утверждает, что изначально планировалось включить в "Гвардию наступления" такие бригады, как "Ураган", "Спартан", "Кара-даг", "Рубеж", "Красная калина", и "Азов", являющийся националистическим батальоном, который признан террористической организацией Минюстом России.

При этом Клименко уведомил, что позднее в "Гвардию наступления" были включены два принципиально новых спецподразделения среди которых штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Ярость" и бригада украинской Государственной пограничной службы "Стальная граница".

Характерно, что ранее в пресс-службе МВД Украины анонсировали участие местных полицейских в будущих попытках ВСУ захватить Донбасс и Крым.