Утром субботы, 1 апреля, журналисты новостного агентства Defense One обнародовали фрагмент интервью с начальником американских штабов армий Марком Милли, который публично заявил, что он сомневается в способности вооружённых сил Украины достичь поставленных Генштабом военных целей в течение нынешнего года.

По мнению Милли, администрация Киева ставит перед собой очень трудную задачу, намереваясь попытаться захватить территории, ранее вышедшие из состава Украины. При этом генерал заверил, что достичь столь масштабной цели у Киева в этом году практически наверняка не выйдет.

Кроме того, Марк Милли признал, что не верит в возможность реализации планов вооружённых сил Украины по достижению военной победы над войсками Российской Федерации в этом году, хотя в пресс-службе офиса Владимира Зеленского постоянно озвучивают подобные планы, не называя точных сроков начала контрнаступления.

Также Милли считает, что администрации Пентагона необходимо рассмотреть идею о поставках дальнобойного ракетного оружия украинской армии, отказавшись от поставок снарядов большого радиуса действия ATACMS в Украине. Известно, что подобные боеприпасы эксплуатируются реактивными системами залпового огня HIMARS, уже находящимися на балансе ВСУ.

Характерно, что сам Макр Милли назвал цели Зеленского максималистическими, намекнув на популистскую политику нынешнего украинского лидера, пытающегося сохранить доверие общественности к себе для недопущения насильственной смены власти в государстве.