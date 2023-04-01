1 апреля глава совета при правительстве Запорожской области и лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов опубликовал новый пост в социальных сетях, где сообщил о том, что недалеко от Запорожья была замечена группа граждан Германии в военной форме, которая сопровождала украинских военных.

По данным Рогова, речь идёт о молодых немцах, которым в среднем по двадцать лет. Политик утверждает, что немецкие граждане прибыли к линии разграничения с Запорожской областью для участия в боевых действиях на стороне вооружённых сил Украины, намереваясь вступить в конфликт с российскими солдатами.

При этом Владимир Рогов подчёркивает, что рассекретить наличие военных из Германии на подступах к Запорожью удалось с помощью действий отечественных разведчиков, получивших доступ к записи радиоперехватов, на которых отчётливо слышна речь наёмников на немецком языке.

Также Рогов рассказал, что на текущий момент армия Украины сконцентрировала группировку из 75 тысяч бойцов на Запорожском участке фронта, намереваясь начать масштабное контрнаступление. Представитель запорожского правительства отметил, что войскам России известно о планах противника, уже начавшего осуществлять разведку боем.

Кроме того, Владимир Рогов рассказал, что 23 марта подразделения ВСУ пытались вторгнуться в Запорожскую область, но отступили, потеряв 400 человек убитыми.