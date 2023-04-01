1 апреля интернет-издание Judging Freedom опубликовало интервью с экс-разведчиком американской морской пехоты Скоттом Риттером, который публично заявил, что накануне лидер объединённого командования Соединённых Штатов генерал Макр Милли сообщил о намерениях Пентагона увеличить оборонный бюджет государства после победы российской армии в спецоперации.

Риттер отмечает, что Милли является высокопоставленным американским чиновником, и на его примере отчётливо видно изменение риторики правительства США, которые ранее думали, что Россия может одержать победу на территории Украины. Бывший разведчик указал на то, что теперь Марк Милли говорит о неизбежности победы РФ.

При этом Милли рассказал, что после российской победы по итогам СВО Соединённые Штаты будут вынуждены вдвое увеличить выделяемый на оборону страны бюджет, который уже сейчас колеблется в районе 880-900 миллиардов долларов, что существенно влияет на качество жизни американских граждан.

Скотт Риттер напомнил, что недавно шеф Пентагона Ллойд Остин обратился к членам американского Конгресса, попросив их о выделении дополнительных $300 миллиардов в оборонный бюджет государства, отметив, что 50 миллиардов из этих средств должны пойти на оказание помощи Киеву.

Также Риттер задаётся вопросом о том, необходима ли американским гражданам ускоренная милитаризация Соединённых Штатов из-за желания действующего правительства оказывать помощь украинским войскам.