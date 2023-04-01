Грядет расплата: Илон Маск предупредил Штаты о последствиях слабой рождаемости

Фонды соцобеспечения в США истощатся уже в 2033-м - на год раньше, чем ожидалось. Знаменитый изобретатель считает, что это несет в себе риски, сообщает Космополитен.

Из-за низкой рождаемости грядет огромная расплата. Япония — опережающий индикатор, — заявил Илон в присущей ему прямолинейности.

Миллиардер привел в пример Японию, потому что за прошлый год в этой стране зафиксирована рекордно низкая рождаемость.

В этой стране впервые с 1899 года родилось менее 800 тысяч человек. Власти Японии считают ситуацию критической, так как рождаемость там падает последние полвека.

Аналитики отмечают, что в Японии вырос средний возраст работоспособных граждан и потому медленно растет ВВП. И это неминуемо приводит к проблемам.

В Америке рождаемость последние полвека тоже снижается. В 2021-м году в стране родилось около 3,7 миллиона девочек и мальчиков.

У самого Илона Макса 9 детей. Самый богатый человек утверждает, что он внес немалый вклад в увеличение рождаемости.