Джигурда подарил автомобиль командиру полка на Донбассе

62-летний эпатажный российский артист Никита Джигурда отправился на передовую зоны СВО, чтобы помочь солдатам, сообщает Рrozvezd.info.

Народный артист Чеченской республики рассказал:

Я приехал на передовую, в 95-ый полк. И лично от себя подарил легендарному командиру с позывным «СИД» автомобиль УАЗ - повышенной проходимости.

В народе его называют «буханка», - уточнил артист в интервью Prozvezd.info.