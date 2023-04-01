Джигурда подарил автомобиль командиру полка на Донбассе

15:01 2023-04-01

Народный артист Чеченской республики призвал представителей шоу-бизнеса последовать его примеру.

62-летний эпатажный российский артист Никита Джигурда отправился на передовую зоны СВО, чтобы помочь солдатам, сообщает Рrozvezd.info.

Народный артист Чеченской республики рассказал:

Я приехал на передовую, в 95-ый полк. И лично от себя подарил легендарному командиру с позывным «СИД» автомобиль УАЗ - повышенной проходимости.

В народе его называют «буханка», - уточнил артист в интервью Prozvezd.info.

По словам звезды, он лично перекрасил машину в цвет хаки.

Джигурда подчеркнул: если бы небедные представители шоу-бизнеса последовали бы его примеру, то "нашим ребятам было бы полегче".

Но многие артисты, к сожалению, заняли выжидательную позицию, - добавил актер.  