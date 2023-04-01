Джигурда подарил автомобиль командиру полка на Донбассе

62-летний эпатажный российский артист Никита Джигурда отправился на передовую зоны СВО, чтобы помочь солдатам, сообщает Рrozvezd.info.
Народный артист Чеченской республики рассказал:
Я приехал на передовую, в 95-ый полк. И лично от себя подарил легендарному командиру с позывным «СИД» автомобиль УАЗ - повышенной проходимости.
В народе его называют «буханка», - уточнил артист в интервью Prozvezd.info.
По словам звезды, он лично перекрасил машину в цвет хаки.
Джигурда подчеркнул: если бы небедные представители шоу-бизнеса последовали бы его примеру, то "нашим ребятам было бы полегче".
Но многие артисты, к сожалению, заняли выжидательную позицию, - добавил актер.