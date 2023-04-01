Чтобы паутинный клещ не уничтожил посевы, используйте эти средства

Паутинный клещ относится к сосущим насекомым. Он очень прожорлив. Нападая на растение, насекомые делают проколы в листьях и высасывают соки. На листьях появляются желтые пятна, со временем они темнеют и засыхают.

Растение перестает получать полноценное питание и погибает.

Как определить, что растение поражено паутинным клещом?

Если хорошо присмотреться к оборотной стороне листьев, то можно заметит черные точки, со временем становятся видны и мелкие паутинки. Чтобы лучше разглядеть вредителя, можно воспользоваться лупой.

Листва начинает скручиваться, на ней появляются мелкие бугорки.

Чаще всего от этого насекомого страдают тыквенные культуры: огурцы, тыквы, кабачки.

Однако бывает, что паутинный клещ атакует томаты, перцы и даже плодово-ягодные культуры.

Эти насекомые переносят грибковые заболевания и серую гниль.

Как паутинный клещ попадает в наши сады?

1. Вместе с растениями, купленными в питомниках или магазинах.

2. Насекомые разносятся ветром с одного участка на другой.

3. Клещ переносится на одежде огородника. Зацепляясь за одежду, насекомое попадает в огород, теплицу и даже в дом.

Средства для избавления от вредителя

Существует множество препаратов, с помощью которых можно полностью избавиться от паутинного клеща. Такие препараты могут быть химическими или биологическими. Из первых хорошо себя зарекомендовали Актеллик и Фуфанон.

Из биологических - хорошего эффекта можно достичь с помощью Фитоверма и Акарина.

Обработку проводят троекратно с перерывом 5-7 дней.