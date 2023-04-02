Зеленский знает, что потеряв Артемовск, ВСУ отступят из Донбасса и Запорожья

Как утверждает Скотт Риттер, офицер разведки морской пехоты США в отставке, президент Украины проинформирован о грядущем масштабном отступлении ВСУ после потери Артемовска.

Вот поэтому Зеленский "так упорно сражается за Бахмут".

Если город будет взят российскими войсками, они "очень быстро начнут наступать и займут весь Донбасс, затем продвинутся в Запорожье и Херсон".

Далее, как прогнозирует Риттер, военные РФ объединят свои силы в тех областях, которые недавно присоединились к России.

Ранее бывший американский разведчик предрек полное поражение Украины в войне к октябрю 2023 года.

Случится это, по его мнению, после прекращения военной помощи со стороны Запада.