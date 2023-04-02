Слабая тонкая рассада окрепнет, если поливать ее этими средствами

Нужно помнить, что не всю слабую и тонкую рассаду нужно пытаться реанимировать. Есть такие сорта, которым свойственно так выглядеть в рассадный период – это особенность сорта. Поэтому стоит изучить характеристики сортов, которые вы высеваете.

Вначале нужно выяснить причину такого состояния сеянцев, а затем уже принимать меры.

Кроме недостатка питания, к такому состоянию рассады может привести: тяжелый и слишком кислый грунт, загущенные посевы, недостаток света, затягивание сроков пикировки, внесение удобрений на ранней стадии развития растений (когда еще не появились настоящие листочки).

Если растениям не хватает питания, то их нужно подкармливать. Это можно сделать как минеральными, так и органическими удобрениями. Подойдут и комплексные магазинные препараты, созданные специально для рассады.

При этом очень важно, чтобы грунт был богат полезной почвенной микрофлорой, поэтому сначала в него вносят биогумус, а через некоторое время – минеральную подкормку.

Для укрепления рассады подойдут и стимулирующие средства. Такие как: раствор нашатырного спирта, янтарной кислоты и эпина, циркона.

Для подкормки ослабленной рассады используют отвар яичной скорлупы (вода, в которой варились яйца) и настой банановой кожуры.

А вот разведенными дрожжами подкармливать молодые растения не рекомендуется, так как дрожжи поглощают калий из грунта.

Правила подкормки

1. Лучше всего это делать утром в пасмурный день.

2. Накануне растения нужно хорошо полить.

3. Подкормка не должна попасть на листву.

4. Питательный раствор должна быть комнатной температуры.

5. Подкармливают растения 1 раз в 7-10 дней.

6. После пересадки или пикировки рассаду можно удобрить только через неделю.