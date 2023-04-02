Не тот вайб: Ramil’ неожиданно сорвал съемки собственного дорогостоящего клипа

Молодой артист Рамиль Алимов, выступающий под псевдонимом Ramil’, подвел свою команду и неожиданно покинул съемочную площадку.

При этом съемки клипа обошлись музыканту в несколько миллионов российских рублей. Как сообщает 5-tv.ru со ссылкой на Дни.ру, звезда даже не объяснил причину своего поступка.

Как выяснилось позже, певцу просто не понравилась атмосфера, где проходили съемки.

Не мой вайб, — пояснил артист в социальных сетях.

Кроме того, Ramil’ заявил, что уже отснятые кадры клипа ему тоже не понравились. Не вызвали симпатии и люди, с которыми Рамиль работал на съемочной площадке.

Просто ушел и все, — признался он.

В своем Telegram-канале музыкант поинтересовался у аудитории, как ему лучше всего поступать в таких ситуациях. Артист также пояснил, что он хочет показывать поклонникам не «непонятно что», а качественный продукт.

Затем Рамиль опубликовал фото куска бумаги с надписью «Слушай только себя». И подчеркнул, что эта «шпаргалка» и помогла ему принять решение.