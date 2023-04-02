Не тратьте время на эти весенние работы в саду: они бесполезны

Лучше направить усилия на более важные дела, например, подготовить теплицы к выращиванию нового урожая, разбить дополнительные грядки, подготовить инструмент, чем заниматься бесполезными делами.

1. Обливание кустов смородины крутым кипятком

Этот способ якобы избавляет от вредителей и патогенных микроорганизмов. Но минусов у такого метода гораздо больше, чем условных плюсов. Кипяток в ведре нужно быстро поднести к кусту, но он все равно немного остынет за это время в холодную погоду. Да и после обливания вода мгновенно остынет. Сможет ли она уничтожить вредителей и болезни – большой вопрос. А вот навредить кусту такая процедура способна, так как, только опытный садовод способен правильно подобрать время, чтобы сделать это до начала сокодвижения.

2. Побелка стволов деревьев весной

Весной стоит белить деревья, если вашей целью является красота в саду. Чтобы защитить сад, эту процедуру проводят осенью или, в крайнем случае, зимой. Все, что вы можете сделать для плодовых деревьев для их защиты в весенний период – это подлечить кору в местах ее повреждения специальными дезинфицирующими и защитными средствами.

3. Замазывание спилов и ран на деревьях садовым варом

Специалисты уже давно подтвердили, что садовый вар может принести больше вреда, чем пользы. Он увеличивает время заживления ран и повреждений на деревьях и способствует их загниванию. Средство плохо защищает растения, так как зимой оно замерзает, а летом размягчается. Лучше заменить садовый вар современными аналогами, такими как: РанНет, БлагоСад и Живица.

4. Сжигание сухой прошлогодней травы

В сжигании травы на участке положительных моментов так мало, что лучше этого не делать. Ведь вреда от этой процедуры намного больше. Во-первых, страдает почва, так как под воздействием высоких температур гуминовые вещества разрушаются. Огонь уничтожает всех полезных насекомых. В последствии не все культурные растения будут расти на выжженной земле. А вот сорняков станет еще больше.

5.Опрыскивание сада раствором железного купороса

Такая обработка сада может обернуться кучей проблем. Железный купорос замедляет набухание и раскрытие почек на растениях, вызывает ожоги молодых листочков. К тому же специалисты сомневаются в эффективности этого препарата, так как он воздействует только на обрабатываемую поверхность и не способен уничтожить грибковые споры под корой дерева или кустарника. Поэтому железный купорос лучше заменить на препараты с содержанием меди, например, на бордоскую смесь или ХОМ.