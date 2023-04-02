Медведев ответил Боррелю на слова о председательстве России в Совбезе ООН

Днём воскресенья, 2 апреля, лидер отдела евродипломатии Жозеп Боррель опубликовал новое сообщение в мессендеже Twitter, где заявил, что днём ранее Российская Федерация стала страной-председательницей в Совете безопасности при Организации объединённых наций. По мнению Борреля, данное событие приурочено ко "Дню дурака", который традиционно празднуется 1 апреля во всём мире.

Жозеп Боррель считает, что российское правительство систематически нарушает регламент ООН, ввиду чего председательство России в данной организации выглядит комичным и напоминает "первоапрельскую шутку", вышедшую из-под контроля из-за непредвиденного стечения обстоятельств.

На слова Борреля ответил бывший российский президент Дмитрий Медведев, также опубликовавший пост в Twitter. Медведев считает, что глава евродипломатии хорошо разбирается в праздновании "Дня дурака", поскольку это "его" день. Предполагается, что таким образом экс-президент РФ парировал тезис Жозепа Борреля, выразив сомнение в умственных способностях последнего.

Характерно, что в тот же день Дмитрий Медведев высказался о событиях вокруг Киево-Печерской Лавры, настоятель которой митрополит Павел (Лебедь) был задержан сотрудниками СБУ по обвинению в поддержке российской спецоперации и разжигании розни между различными религиозными конфессиями.

По мнению Медведева, гонения на Украинскую православную церковь организованы лично Владимиром Зеленским, который предстанет перед судом Божьим.