Дочь Иосифа Пригожина рассказала, как над ней издевался бывший парень

Дочь российского продюсера Даная активно ведет свой личный блог. В соцсетях молодая мама рассказывает о воспитании полугодовалого сына Даниэля, сообщает 5-tv.ru.

При этом в подробности частной жизни девушка не вдавалась, тем более, что ее муж далек от светского мира и выбирает непубличный образ жизни. Замуж за мужчину по имени Евгений, который служит в правоохранительных органах, она вышла год назад.

Даная признается, что гордится своим мужем, ставшим для нее опорой и поддержкой.

Недавно Пригожина поделилась своим тяжелым прошлом. До знакомства с будущим мужем девушка десять лет встречалась с тираном: мужчина ее бил, унижал и исчезал на несколько дней, чтобы встретиться с друзьями.

Звездная дочь родным о насилии не рассказывала, она прятала синяки. Но недавно Даная решила показать фото, как выглядела после избиения.

На это откровение девушка решилась после того, как одна из подписчиц спросила ее совета: что делать с супругом, поднимающим на нее руку. Дочь Пригожина ответила, что от такого человека нужно бежать.

Она объяснила, что сейчас ей легко давать советы, хотя она сама долго не могла порвать с деспотом.

Мне так было плохо! Меня тошнило. Молодой человек бил меня по голове, по лицу, — рассказала модель.

Но однажды она собралась с силами и ушла. Пригожина уверена: если мужчина один ударил раз, сделает это снова. Даная также рассказала, что экс-возлюбленный через некоторое время попал в тюрьму.