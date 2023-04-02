США лидируют в мире по числу погодных катастроф

Два океана, Мексиканский залив, Скалистые горы, выступающие полуострова, такие как Флорида, сталкивающиеся штормовые фронты и струйное течение - все это вместе взятое естественным образом создает самую скверную погоду.



Но это только часть проблемы. Природа подбросила Соединенным Штатам плохую руку, но люди сделали ее намного хуже тем, что, где и как мы строим, сказали несколько экспертов агентству Ассошиэйтед Пресс.



Затем добавьте изменение климата, и "пристегнитесь. Ожидается больше экстремальных событий, - сказал Рик Спинрад, глава Национального управления океанических и атмосферных исследований.



Торнадо. Ураганы. Внезапные наводнения. Засухи. Лесные пожары. Снежные бури. Ледяные бури. Сильные морозы. Снег с озерным эффектом. Волны жары. Сильные грозы. Град. Молнии. Атмосферные реки. Деречос. Пыльные бури. Муссоны. Бомбовые циклоны. И страшный полярный вихрь.