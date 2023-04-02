Два океана, Мексиканский залив, Скалистые горы, выступающие полуострова, такие как Флорида, сталкивающиеся штормовые фронты и струйное течение - все это вместе взятое естественным образом создает самую скверную погоду.
Но это только часть проблемы. Природа подбросила Соединенным Штатам плохую руку, но люди сделали ее намного хуже тем, что, где и как мы строим, сказали несколько экспертов агентству Ассошиэйтед Пресс.
Затем добавьте изменение климата, и "пристегнитесь. Ожидается больше экстремальных событий, - сказал Рик Спинрад, глава Национального управления океанических и атмосферных исследований.
Торнадо. Ураганы. Внезапные наводнения. Засухи. Лесные пожары. Снежные бури. Ледяные бури. Сильные морозы. Снег с озерным эффектом. Волны жары. Сильные грозы. Град. Молнии. Атмосферные реки. Деречос. Пыльные бури. Муссоны. Бомбовые циклоны. И страшный полярный вихрь.
США лидируют в мире по числу погодных катастроф
По словам нескольких экспертов, в том, что США страдают от более сильных, дорогостоящих, разнообразных и частых экстремальных погодных условий, чем где-либо на планете, виновата география.
Два океана, Мексиканский залив, Скалистые горы, выступающие полуострова, такие как Флорида, сталкивающиеся штормовые фронты и струйное течение - все это вместе взятое естественным образом создает самую скверную погоду.
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20:51
Иван Ободов
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20:51
Иван Ободов
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20:47
Иван Ободов
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