Что делать, если клубника вымерзла зимой

Причин вымерзания садовой земляники (клубники) может быть несколько.

1. Морозная погода без снега. Корневая система сильно промерзает и погибает от слишком низких температур.

2. Неустойчивые к низким температурам сорта. Особенно часто страдает сортовая клубника, ввезенная из европейских стран, где климат мягче. Также менее устойчивой к низким температурам является ремонтантная клубника.

3. Частая смена погоды зимой. Когда оттепели сменяются сильными морозами.

4. Старение кустов. Если растениям 3-4 года, то у них риск вымерзнуть более высокий, чем у молодого клубничника.

5. Поражение болезнями и вредителями. Ослабленные болезнями кустики хуже переживают зиму.

6. Избыток или недостаток удобрений. Внесение азота осенью, не дают растению нормально подготовиться к зиме, а недостаток питательных веществ истощает куст, и он не выдерживает морозы.

7. Слишком загущенные посадки. Кусты не получают достаточного количества питания и уходят в зиму ослабленными, поэтому и не могут пережить мороз.

Понять, что клубничник вымерз, несложно. Погибшие кустики не подают признаков жизни весной, на них не появляются зеленые сердцевины и новые листики, все растение, включая корни, буро-коричневого или черного цвета.

Даже если некоторые подмерзшие зимой растения и отойдут, то хорошего урожая не будет. Поэтому такую грядку лучше засадить новыми саженцами.

Если клубника совсем немного пострадала от низких температур, то растениям просто нужно помочь оправиться от зимовки.

Междурядья нужно прорыхлить, кустики – окучить, грунт на грядке замульчировать компостом или перепревшим навозом и провести опрыскивание растений раствором таких стимуляторов, как Эпин-Экстра или Циркон.

Важно помнить, что все работы на клубничной грядке можно проводить, когда температура воздуха установится не ниже 9-10 градусов тепла.