Уникальная опора для урожайного помидора: как улучшить плодоношение томатов по методу Маслова

Ученого Игоря Маслова и его рекомендации по выращиванию томатов помнят в основном дачники в возрасте. Схема подвязки, которую рекомендует специалист, на самом деле очень эффективна. О чем идет речь? Чем отличается подвязка томатов по Маслову?

Для того, чтобы реализовать эту проверенную годами методику, нужно завязывать узлы на толстой леске - с большими петлями, которые повторяются через каждые 15 см. Как вариант - можно взять леску в два ряда, связать ее через такие же промежутки.

Заготовку закрепить вертикально поблизости от каждого куста томата - от земли и до самого верха теплицы. При помощи проволочных крючков либо больших разогнутых канцелярских скрепок и резинок надо прикрепить растущий куст к леске.

Для этого подхватить резинкой под листом, и подвесить крючком в ближайшую петлю. Томат будет расти, и потому время от времени нужно добавлять новые крючки. В такой своеобразный гамак очень удобно укладывать тяжелую томатную кисть, которая из-за веса плодов может переломаться.

Лески с петлями, резинки и крючки можно использовать много раз. Они обеззараживаются без хлопот, если их хранить в холодном чулане. Со временем резинки, конечно, стареют, рвутся, потому периодически их приходится обновлять.