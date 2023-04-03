Эксперт по дачным делам объяснил, чем ползены древесные опилки на садовом участке

12:24 2023-04-03

Оставшиеся после ремонта или распила дров опилки можно с успехом применять на огороде для улучшения почвы, утепления растений, мульчирования.

Большинство дачников уверены, что на огороде нельзя обойтись без навоза. Но древесная стружка тоже является хорошей органикой.

После переработки почвенными микроорганизмами этот материал превращается  в полезное удобрение. Самый лучший вариант - лиственные породы.

Опилки от хвойных деревьев содержат смолы, поэтому перегнивать будут дольше. Опилки пригодятся как сухие, так и влажные.

В почву для насыщения питательными элементами добавляют перепревшие стружки.

Опилки можно использовать для прорастания семян, рыхлые и воздушные, они создадут идеальную среду для появления всходов.

Однако оставлять ростки там не стоит, развиваться они не будут, так как достаточного питания для роста в опилках нет. Нужна пересадка в грунт.

Опилки, ошпаренные кипятком, рассыпанные на грядке, стимулируют рост зеленых перьев из репчатого лука.

В качестве мульчи опилки тоже хороши. На пленку уложить слой опилок, полить их водой, добавить туда 300 г мочевины (аммиачной селитры) и 15 л воды.

Все укрываем пленкой, настаиваем две недели.

Если посыпать дорожки и междурядья в саду опилками, они будут заглушать сорняки.

Компост, приготовленный из опилок, разрыхляет землю, насыщает воздухом. Весной такая земле быстро прогреется.

В стружках можно проращивать картофель перед посадкой. Для этого погружаем клубни ростками вверх в емкости с опилками.

Если нужно сохранить урожай до весны, оставляем овощи в ящиках с опилками (морковь, свекла).