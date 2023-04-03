Жженый лавровый лист для освежения воздуха в квартире и не только

Эфирные масла, выделяемые лавровым листом даже в сушеном виде, обладают целебными свойствами. Они помогают в лечении гриппа, вирусных дыхательных инфекциях.

Лавр изгоняет из дома плохую энергетику.

Жженый лист лавра убивает болезнетворных бактерий, укрепляет иммунитет.

Окуривание помещений жженым лавровым листом помогает бороться с бессонницей, депрессией, плохим самочувствием и упадком сил.

Образующийся дым с эфирными веществами снимает боли, успокаивает нервную систему.

Также лавровая ароматная дымка отпугнет из дома надоедливых насекомых.

Процедуру с сожжением лаврового листа полезно проделывать в доме каждый день.