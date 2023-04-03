Опытный садовод объяснил, для чего в огороде нужен березовый деготь

Использовать это средство можно в течение всего сезона. Это помощь при борьбе с вредителями и заболеваниями в саду и огороде.

Натуральный недорого препарат, расход идет очень экономно. Вещество не приводит к привыканию у паразитов. Применять можно разными способами.

Никаких сложных для приготовления составов не понадобится. Защитный эффект остается надолго. Принцип действия: не уничтожает вредителей, но хорошо их отпугивает.

Средство не опасно для растений. Можно добавлять его при побелке стволов плодовых культур: на 10 л состава две столовые ложки дегтя.

В березовом дегте можно замачивать лук. Раствор готовится так: на три литра теплой воды столовая ложка дегтя.

От луковой и морковной мухи помогает такой состав на основе дегтя: ложка столовая вещества на 10 л воды. Поливать между рядами всходы растений.

Рассаду капусты можно опрыскать дегтярной водой: на 10 л столовая ложка. Тогда в капусте на заведутся капустные мухи, бабочки-капустницы, крестоцветные блошки.

С этой же целью можно установить на грядках или возле них колышки, обмотанные тряпочкой, которую надо обмазать дегтем.

От кротов, кстати, тоже помогает: тряпочки, пропитанные дегтем и растительным маслом, нужно вставить в кротовьи ходы.