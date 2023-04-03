Дачный эксперт назвал сорта моркови, устойчивые к корневым гнилям и морковной мухе

Две главных проблемы при ожидании урожая моркови у огородника такие: морковная муха в мае/июне и черная гниль уже во время хранения.

Познакомьтесь с сортами, которые устойчивы к двум этим напастям.

Морковь Калгари

Корневые гнили и морковная муха этому сорту не страшны. Также морковь устойчива к цветушности и не растрескивается. Если растет на питательном грунте, то урожай будет хорошим, сочным, хрустящим. Длина моркови достигает более 20 см. Вкус сладкий, цвет ярко оранжевый.

Перфекция

Сорт из позднеспелых, не боится мокрых гнилей, изменчивых температур, холодов, устойчив к цветушности. Урожай можно собирать через 130 дней. Корнеплоды хрустящие и сочные. На вкус сладкие, нежные. В моркови большое содержание каротина.