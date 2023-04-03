Дачник со стажем описал способ обрезки ягодников, чтобы увеличить урожай и вырастить крупные ягоды

Что дает обрезка кустам? Осенью она нужна для закладки качественных плодовых почек в новом сезоне, чтобы ягоды выросли крупными и вкусными.

Второй важный момент обрезки - избавление от вредителей.

Не ремонтантную малину надо обрезать после фазы плодоношения. Ремонтантную - в осенний период, она дает плоды только на побегах первого года жизни.

Если зима была бесснежная, то подмерзшие ветки обрезают весной.

При обрезке не ремонтантной малины убираем отжившие побеги. Побеги на первом году растут, на втором зацветают и дают ягоды, потом начинается процесс отмирания.

После чего вырастают новые ветки на замену умершим.

Обрезая смородину, удаляем старые ветки в возрасте 5-6 лет. На старых ветвях почти нет ягод и они мельчают.

По цвету отмирающие ветки выделяются, они будут более темные, толстые и грубые. Обрезать их можно рано весной, пока не набухли почки.

Красная смородина отличается долгим плодоношением ветвей. Кусты надо омолаживать только спустя 11-12 лет.

Что касается крыжовника, он быстро зарастает, поэтому нуждается в частом прореживании, каждый год. Сохранить надо не больше 5 побегов, молодых, остальные вырезать.

Делать это надо в тот момент, когда еще нет листьев на кусте. Взрослые кусты обрезаем так: укорачиваем веточки, которые деформированы или растут книзу.