Автомат по продаже медвежьего мяса в Японии продает куски плоти медведей по цене 17 долларов за порцию

На станции поезда-пули "Тазавако" в городе Сембоку, префектура Акита, пассажиры могут остановиться у торгового автомата и купить куски мяса только что убитого медведя, сообщает японское новостное издание The Mainichi.



На автомате есть надписи "открыто 24 часа", "черный медведь", "медвежье мясо" и "2 200 иен за 250 граммов", сообщает The Mainichi.



По цене около 17 долларов за полфунта, мясо поступает от медведей, пойманных местным охотничьим клубом. Мертвых медведей перерабатывают на городской скотобойне, сообщает The Mainichi.

Торговый автомат был установлен людьми, связанными с рестораном Soba Goro, который находится на станции поезда-пули Tazawako, сообщает The Mainichi. Soba Goro пытается превратить медвежье мясо в сувенир из префектуры Акита, сообщил изданию The Mainichi представитель ресторана.



Представитель Soba Goro сказал The Mainichi, что медвежье мясо "чистое на вкус, и оно не становится жестким даже в холодном виде". "Его можно использовать в широком спектре блюд, от рагу до стейков", - сказал представитель The Mainichi.