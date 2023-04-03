Снова счастлив: вдовец Валентины Легкоступовой женился на другой

Экс-муж Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов опубликовал в своем личном блоге фотографию свадебного букета и обручальных колец. При этом мужчина, как сообщает СтарХит, знакомить избранницу с подписчиками не желает.

Тем не менее, издание поздравило яхтсмена с бракосочетанием и пожелало ему счастья в семейной жизни. 59-летний Фирсов ответил:

Спасибо большое! Я снова счастлив!

Некоторые пользователи Сети подвергли критике этот шаг Юрия Викторовича. Им не понравилось, что мужчина слишком быстро забыл о супруге.

Три года! Сколько еще предлагаете горевать? Это раз, и второе — Валюша вряд ли хочет видеть меня в унынии на этом свете! Всем учителям, а также советчикам - привет и пожелание жить своей жизнью! — ответил яхтсмен.

Валентины Легкоступовой не стало 14 августа 2020 года. Незадолго до ухода 54-летняя певица попала в клинику с травмой головы.

Юрий Фирсов тогда рассказывал, что звезда поскользнулась в ванной. Позже яхтсмена некоторые обвиняли в гибели Легкоступовой, однако эта версия не подтвердилась.