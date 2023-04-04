Академия наук Китая: ледники в Гималаях тают быстрее, чем предполагалось ранее

Как выяснилось, реальная скорость таяния ледников на 6,5% выше, чем полагали ученые. Расхождения появились из-за неправильной оценки количества льда, находящегося под водой.

Подводные изменения практически незаметны на снимках, сделанных со спутника. При более детальном изучении оказалось, что за последние 20 лет количество озер со льдом под водой выросло на 47%.

По оценкам китайских ученых, ледник потерял 2,7 гигатонны своей массы. В предыдущих исследованиях эти потери не учитывались.

Ученые считают, что с 2000 по 2020 год было потеряно 211,5 гигатонн льда, что составляет 12% от его общего количества на планете.