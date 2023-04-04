На курорте в Буковеле случился конфликт между бойцом ВСУ и отдыхающими из-за языкового барьера

Об инциденте рассказали в украинском издании «Страна.ua».

Как сообщается в публикации, один из жильцов отеля обозвал военного оскорбительными выражениями и дал ему совет "вернуться обратно в Бахмут".

Военный снял эпизод на камеру телефона и выложил видео. Он обвинил посетителя отеля в оскорблении ВСУ,

Жена участника конфликта, отдыхающая вместе с ним в отеле, рассказала свою версию истории.

Она объяснила, что пьяный мужчина постоянно цеплялся к ее мужу и провоцировал его, высказывал при этом недовольство тем, что люди разговаривают на русском языке.

При этом подобный конфликт на этой же почве у него уже был ранее с другими отдыхающими.

Ему не нравится, что люди не говорят по-украински. Поэтому он и начал говорить, что нам нужно ехать в Россию.

Девушка тоже записала свои объяснения на видео и предоставила в сеть свой ответный ролик.