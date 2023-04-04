По мнению Лаврова, Евросоюз лишился России по собственной вине

Сергей Лавров, руководитель Министерства иностранных дел России, высказал свое мнение о Евросоюзе в беседе с изданием aif.ru.

Информацию передал корреспонденты ТАСС.

Из слов Лаврова:

Евросоюз потерял Россию. Но он сам в этом виноват.

Как отметил глава МИД РФ, страны Евросоюза делают открытые заявления о том, что они желают стратегического поражения России.

Эта ситуация вынуждает московское руководство признать Евросоюз недружественным объединением.

Далее Лавров подчеркнул, что российской стороной сделаны соответствующие заключения, теперь РФ будет предпринимать жесткие ответные шаги на враждебные действия, направленные против нее.

Между тем, как отметил Сергей Лавров, при отказе европейских стран от антироссийских настроений и согласии на диалог на основе взаимного уважения Россия в праве рассматривать такое предложение в соответствии со своими национальными интересами.