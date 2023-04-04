В Норвегии обожают дачи в нашем классическом понимании

Те дома, что побогаче, называют виллами или летними домами, дачками (hytte) - те, что попроще.

Такие дачи есть почти у всех (430 тыс дач на примерно 5 млн. человек), и могут находиться где угодно - в 10 минутах от дома или на другом конце страны, в ближайшем лесу или в горах, на плоскогорье, на берегу фьорда или в Швеции.

Дачи, расположенные на море, обычно маленькие. Их построили еще до введения законов о водоохранной зоне. Теперь их можно только перестраивать, а увеличить нельзя.

Довольно дорого иметь дачку в Южной Норвегии. Здесь много больших домов на море. Такой дом влечет за собой обязательную покупку машины, катера, места, где парковать катер...

Здесь можно купить не просто участок, а, например, остров. Или половину острова. При этом там могут действовать ограничения (водоохранная зона же) и домик получится самым маленьким и скромным.

Помимо обычных домиков используются вагончики-кемперы. С них снимают колеса и ставят на террасу. На них не действует закон об охранной зоне, поэтому вдоль побережья на море и озерах можно увидеть густонаселенные поселки из таких вагончиков.

Садоводства (kolonihage) здесь тоже есть: крохотный участок выделялся городским семьям, чтобы они могли выращивать картошку и зелень. Сперва там даже домик поставить нельзя было, только вагончик для инструментов. Позже разрешили ставить маленькие дома, поэтому они выглядят как игрушечные:

В садовом кооперативе нельзя ночевать зимой и куча обязательных субботников.

Но на вступление по-прежнему многолетние очереди, потому что купить kolonihage нельзя, можно только дождаться очереди, если кто-то откажется от своего участка.