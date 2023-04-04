Не допустить ошибок: каких оплошностей при уходе не прощает голубика

Как нужно ухаживать за голубикой, чтобы избежать проблем и ошибок? Прежде всего, нельзя закладывать в лунку то, что нравится другим культурам - например, навоз, пепел, компост, огородную землю. Она все это не любит, отмечает автор канала "Земляничная поляна" на платформе Дзен.

Для посадки этой ягоды требуется кислый грунт, а не щелочный - иначе она не будет развиваться. Не стоит также на дно ямы укладывать керамзит или камни. Если спустя время на этом месте будут расти другие культуры, их придется убрать. А зачем делать двойную работу?

Вместо этого в лунку можно опустить какие-либо твердые органические остатки: шишки, ветки хвойных.

Также нельзя мульчировать голубику листьями - они могут быть источником грибковых заболеваний. Листья пластуются, и при дальнейшей переработке не станут легким грунтом, который нужен ягоде. Мульчировать можно хвойным опадом, теми же шишками, стружкой с деревьев пород, корой.

В качестве органических подкормок можно использовать биогумус и вермикомпост. Под куст нужно добавить по 150-200 граммов такого удобрения и равномерно распределить по посадочной яме.

Некоторые считают: если голубика любит кислую среду, ее нужно при каждом поливе подкислять. Добавлять уксус, лимонную кислоту либо другие подкислители субстрата.

На самом деле это не так: нужно просто поддерживать кислотность, но не перебарщивать, иначе это плохо скажется на развитии растения. Вся микрофлора в очень кислой среде погибнет, а следом и - голубика.

Также нельзя переувлажнять кусты - из-за застоя воды корневая система может подгнить, а куст погибнуть.