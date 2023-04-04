Опытный агроном рассказал о плюсах применения соломенной мульчи

Использование мульчи из соломы ведет к выращиванию богатого урожая. Этот материал хорошо держит влагу, создает барьер для жгучих лучей солнца.

Под соломой остается прохладный воздух, который спасает растения от жары в +30 и выше. Мульчирующий слой подавляет рост сорной травы.

Когда пошли активные всходы, а почва уже прогрета, можно подумать о мульчировании. Солому располагаем толщиной в 10-15 см.

Пройдет два месяца, мульча обмякнет до 4-6 см, как раз будет оптимальный вариант.

Чем плотнее слой мульчи, тем лучше. Через время солома утрамбуется, на нее можно положить доски, по которым удобно ходить по участку.

Мульчировать соломой рекомендуется клубнику и картофель. На ягоднике не заводится гниль, а картошка отлично растет даже на плохой земле.

Также солома служит хорошим укрытием для многолетников от зимних морозов.