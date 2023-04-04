Опытный садовод научил, как вырастить крупный чеснок, проверенный способ

Бывалый огородник дал несколько полезных советов по разведению чеснока, к которым имеет смысл прислушаться даже заядлым дачникам.

С появлением первых листьев уже надо вносить азотные удобрения. Обычно это мочевина, берется столовая ложка на 10 л воды. Объем подойдет для обработки квадратного метра.

По достижении листьями высоты в 15 см можно снять слой земли вокруг луковицы и уложить вместо него слой золы. Потом его опять присыпаем землей.

Когда чеснок выпустит стрелки, процедуру повторяем.

При удалении чесночных стеблей нужно несколько сохранить. Они будут подсказывать о подходящем сроке уборки урожая.

Когда оболочка на головках начнет растрескиваться, бульбочки выйдут наружу, тогда смело собирайте ваш чеснок.