Даже слабая рассада тронется в рост и даст богатый урожай от этой натуральной подкормки

Хлебное удобрение ускоряет рост и развитие овощей, усиливает устойчивость растений к заболеваниям и повышает урожайность.

В хлебной настойке в процессе брожения образуется полезная микрофлора, которая способствует росту зеленой массы и развитию корневой системы, улучшает вкус овощей.

Однако не все растения нуждаются в такой подкормке.

Хорошо отзываются на хлебное удобрение: помидоры, баклажаны, перец, земляника и клубника.

Не подходит она для картофеля, чеснока и лука.

Приготовление

1.Черствый и сухой хлеб замочить в воде приблизительно, в соотношении 2:1. Неплотно накрыть крышкой, на которую положить гнет. Настаивать 2 недели, процедить. Полученный настой развести водой в соотношении 1:1 и внести по 0,5 л под каждое растение.

2. Хлеб и измельченную крапиву в равных частях залить водой в соотношении 1:1:2. Настоять под гнетом 2 недели. Разбавить водой 1:1 и полить растения под корень (0,5 л на 1 растение).

Важное условие

В хлебной подкормке содержаться дрожжи, которые способствуют вымыванию из почвы кальция, поэтому перед тем, как подкормить растения, в почву нужно внести золу (0,5 стакана под 1 растение).