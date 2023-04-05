AP: оппозиция Германии требует расследования в отношении Шольца

Агентство Associated Press пишет, что речь идет о подозрениях по поводу оказания Шольцем преференций Warburg Bank для уклонения от уплаты налогов.

В 2011-2018 годах, когда Олаф Шольц был бургомистром Гамбурга, он проводил регулярные встречи с руководством данного банка.

В оппозиции подозревают, что Шольц помог финансовому учреждению избежать уплаты налогово на сумму около 50 млн евро.

Представитель финансового комитета Бундестага Маттиас Хауэр заявил, что в этом деле очень много вопрос, нестыковок и противоречий.